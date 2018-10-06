Валерий Карпин: «Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично»

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 8 апреля 2018 г.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние поля во время игры с «Оренбургом». Ростовчане проиграли (0:1).

– Как вам поле после концерта Басты?

– Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало – смешно.

Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать – оператор стадиона или министерство спорта – не знаю, кто за это отвечает.

– Почему вы все же решили играть матч здесь?

– Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч, – сказал Карпин.

Напомним, что 29 сентября на «Ростов-Арене» состоялся концерт рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста. Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.

Ожидалось, что игру «Ростов» – «Оренбург» могут перенести на стадион «Олимп-2», но сообщалось, что поле в ходе концерта не пострадало.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Официальный сайт «Ростова»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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