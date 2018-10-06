Пако Алькасер своим хэт-триком принес победу дортмундской «Боруссии»

В матче седьмого тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» добилась победы над «Аугсбургом» со счётом (4:3). Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссии» пришлось дважды отыгрываться в ходе матча, но оба раза хозяевам удалось сравнять счет благодаря голам Пако Алькасера. В концовке встречи дортмундцев вывел вперед Марио Гетце, но гостям удалось отыграться. Однако в компенсированное время победу «Боруссии» принес Алькасер, оформивший хет-трик.

БОРУССИЯ Д — АУГСБУРГ 4:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Финнбогасон (22), 1:1 — Алькасер (62), 1:2 — Макс (71), 2:2 — Алькасер (80), 3:2 — Гетце (84), 3:3 — Грегорич (87), 4:3 — Алькасер (90).

Благодаря этой победе «Боруссия» вернулась на чистое первое место в Бундеслиге. Алькасер, арендованный летом у «Барселоны», продолжает забивать. Теперь на его счету шесть мячей в четырех играх чемпионата Германии.

Также стоит отметить полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо. Юный хавбек отметился голевой передачей. В семи матчах Бундеслиги на старте этого сезона 18-летний хавбек набрал 7 очков по системе «гол+пас» (1+6).

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»