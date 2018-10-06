Луиш Нету: «Не сбрасываю со счетов «Спартак» и «Локомотив»

Защитник «Зенита» Луиш Нету закрепился в основе сине-бело-голубых в этом сезоне. Португалец рассказал о конкуренции в РПЛ.

«Чемпионат России – очень конкурентный. Со всеми московскими командами сложно играть, «Ростов» отлично начал сезон и показывает сильный футбол.

«Краснодар» – одна из тех команд, которая уже довольно давно входит в число лидеров. У них группа сильных игроков – там хороший сплав россиян и иностранцев.

Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. «Краснодар» – одна из них, но я бы не сбрасывал со счетов ни «Спартак», ни «Локомотив».

Часто в российском чемпионате команда может не очень хорошо стартовать, а потом после зимней паузы преобразиться. В результате после перерыва ситуация меняется и борьба обостряется», – сказал Нету.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»