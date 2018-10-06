Денис Глушаков и Андрей Ещенко набирают форму в Тарасовке

Сегодня состоялся матч 10-го тура молодежного чемпионата России, в котором сыграли «Енисей» и «Спартак». Переведенные в дубль Денис Глушаков и Андрей Ещенко не приняли участия во встрече.

«На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», — говорится в послематчевом репортаже пресс-службы красно-белых.

«Молодежка» «Спартака» победила красноярцев — 2:1. Напомним, Глушакова и Ещенко отстранили после того, как оба игрока лайкнули видео в Instagram-аккаунте Дмитрия Назарова, где актер раскритиковал главного тренера москвичей Массимо Карреру.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Спартака»