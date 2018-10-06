Премьер-лига. 10-й тур. «Крылья Советов» побеждают без Андрея Тихонова

Состоялась встреча 10-го тура РПЛ, в которой «Крылья Советов» принимали «Динамо». Хозяева проводили первый матч после ухода Андрея Тихонова с поста главного тренера команды.
Премьер-лига. 10-й тур
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ДИНАМО — 1:0 (0:0)
Самара. 6 октября.
Стадион «Самара Арена».
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 70), Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Молло (Ткачук, 69), Антон, Корниленко (Чичерин, 81), Канунников.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шуньич, Рауш, Жоаозиньо, Соу, Теттех (Черных, 78), Кардозу, Луценко, Панченко.
Гол: 1:0 — Корниленко (51).
Предупреждения: Козлов (9), Жоазиньо (48), Канунников (48), Кардозу (58), Теттех (73), Евгеньев (76), Рохель (86), Шуньич (90), Рыжиков (90).
8 (2) удары (в створ) 10 (3)
10 фолы 16
5 угловые 6
3 офсайды 1
42 % владения мячом 58
Уже на 8-й минуте травму получил динамовец Рыков, из-за чего на поле вместо него появился 19-летний Евгеньев. Это был один из единственных значимых моментов первого тайма, так как опасных атак команды не создавали.
Зато уже в начале второй половины игры счет был открыт: Корниленко получил пас на линии вратарской и забил головой после рикошета от Шунина. После этого москвичи владели преимуществом на протяжении большей части оставшегося времени, но сравнять счет им не удалось. «Крылья Советов» прервали серию из трех поражений и с 10 очками поднялись из зоны вылета, а бело-голубые с таким же количеством баллов туда опустились.
Фото: ФК «Крылья Советов»
Источник: Еженедельник «Футбол»