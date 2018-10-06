«Анжи» может пропустить матч с ЦСКА

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил о том, что клуб может бойкотировать матч 11-го тура чемпионата России против ЦСКА. Футболисты махачкалинского клуба отказываются выходить на поле.

«Футболисты написали письмо руководству клуба, что не выйдут на матч 11-го тура чемпионата России в том случае, если не будут погашены долги по зарплате. Надеемся, что все решится благополучно и ситуация не дойдет до бойкота. Сейчас мы готовимся к игре с «Ахматом» в рабочем режиме», – сказал Адиев.

О бойкоте также высказался президент клуба Осман Кадиев.

«Я еще не встречался с ребятами, встречусь, и мы поговорим, проясним все. Естественно, никто их решению не рад – ни сами футболисты, ни тренеры, ни руководство, ни клуб, ни персонал, ни болельщики, ни РПЛ, но я прекрасно понимаю ребят. Я веду переговоры со многими фирмами, но пока ничем положительным похвастаться не могу. Думаю, мы найдем выход из этого положения. Была встреча с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, на ней обсуждали пути помощи «Анжи», взаимопонимание с разными структурами, кому и сколько мы должны», – заявил Кадиев.

Напомним, матч между «Анжи» и ЦСКА должен состояться 19 октября, начало в 18:00 (мск).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт