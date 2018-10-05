Неймар предложил Полю Погба перейти в «ПСЖ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Неймар Погба

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «ПСЖ». Неймар, находящийся в дружеских отношениях с французским футболистом со времени своего выступления за «Барселону», был бы рад видеть его в Париже.

Бразилец надеется, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поспособствует переходу, поскольку считает, что Погба поможет клубу выйти на новый уровень. При этом маловероятно, что хавбек пополнит ряды парижан в зимнее трансферное окно.

Также издание утверждает, что в 2016 году Неймар предпринимал попытки переманить Погба в «Барселону», когда тот выступал за туринский «Ювентус».

В последние недели между французом и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью разгорелся конфликт. По информации СМИ, игрок может покинуть клуб и продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Барселоне».

Фото: Global Look Press

Источник:  Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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