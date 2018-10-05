Артуро Видаль разочарован своим положением в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль неудачно начал сезон в каталонском клубе после перехода из «Баварии». Чилиец разочарован, что он не играет в основе.

Матч с «Тоттенхэмом» стал его очередным разочарованием. Видаль был убежден, что сыграет в этом матче, потому что знал, что команда перестроится на другую схему, и даже сообщил близким, что выйдет в старте, но в итоге он вышел всего на 4 минуты в концовке.

Когда хавбек переходил в «Барселону», он был уверен, что станет игроком стартового состава. Именно поэтому он предпочел «Барсу» переходу в «Интер». Представители каталонцев заверили его, что он будет ключевым игроком этой команды.

Видаль считает, что его проблемы с коленом не должны мешать ему играть, а тренерский штаб лишь использует эту формальность как отговорку. Он уже дал знать о своих чувствах тренерам и агенту, но пока что не намерен вступать в конфликт.

В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного матча и всего дважды выходил в старте.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»