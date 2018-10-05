Защитник «Тоттенхэма» выбыл из-за травмы

Автор: Владимир Шевелев 0

Ян Вертонген

«Тоттенхэм Хотспур» лишился защитника Яна Вертонгена на срок до полутора месяцев. Причина — травма задней поверхности бедра.

Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино был вынужден заменить бельгийца во время прошедшего выездного матча 7-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилд Таун» (2:0).

«Это плохая новость для нас. Он может пропустить сразу два международных перерыва», — сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Таким образом, Вертонген, вероятнее всего, пропустит матчи английской Премьер-лиги против «Кардифф Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптона», а также матч Лиги чемпионов с ПСВ.

Фото: Global Look Press

Источник:  Evening Standard

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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