Защитник «Тоттенхэма» выбыл из-за травмы

«Тоттенхэм Хотспур» лишился защитника Яна Вертонгена на срок до полутора месяцев. Причина — травма задней поверхности бедра.
Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино был вынужден заменить бельгийца во время прошедшего выездного матча 7-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилд Таун» (2:0).
«Это плохая новость для нас. Он может пропустить сразу два международных перерыва», — сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Таким образом, Вертонген, вероятнее всего, пропустит матчи английской Премьер-лиги против «Кардифф Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптона», а также матч Лиги чемпионов с ПСВ.
Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard