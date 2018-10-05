Миодраг Божович представлен в качестве главного тренера «Крыльев Советов»

Место Тихонова не долго пустовало. «Крылья Советов» представили нового главного тренера клуба.

Им стал черногорский тренер Миодраг Божович. Специалист хорошо известен российским любителям футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял «Амкар», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была «Црвена Звезда», с которым Божович стал чемпионом Сербии.

Ранее стало известно, что «Крыльев Советов» из-за неудовлетворительных результатов покинул Андрей Тихонов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Крылья Советов»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»