Миодраг Божович представлен в качестве главного тренера «Крыльев Советов»

Автор: Владимир Шевелев 0

Миодраг Божович

Место Тихонова не долго пустовало. «Крылья Советов» представили нового главного тренера клуба.

Им стал черногорский тренер Миодраг Божович. Специалист хорошо известен российским любителям футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял «Амкар», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была «Црвена Звезда», с которым Божович стал чемпионом Сербии.

Ранее стало известно, что «Крыльев Советов» из-за неудовлетворительных результатов покинул Андрей Тихонов.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт ФК «Крылья Советов»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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