Гарет Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии. Новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года.
Срок прежнего контракта специалиста с Футбольной ассоциацией Англии истекал после чемпионата Европы 2020 года.
Congratulations, boss. Here's to the next four years! 🤝https://t.co/wZmeI0dueB
— England (@England) October 4, 2018
Гарет Саутгейт является главным тренером национальной команды Англии с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до полуфинала ЧМ-2018, где уступила хорватам (1:2).
Ранее в СМИ появилась информация, что по новому контракту английский специалист будет зарабатывать 3,3 миллиона евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Футбольной Ассоциации Англии