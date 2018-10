Гарет Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии. Новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года.

Срок прежнего контракта специалиста с Футбольной ассоциацией Англии истекал после чемпионата Европы 2020 года.

