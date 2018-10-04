Гарет Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

Автор: Владимир Шевелев 0

Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии. Новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года.

Срок прежнего контракта специалиста с Футбольной ассоциацией Англии истекал после чемпионата Европы 2020 года.

Гарет Саутгейт является главным тренером национальной команды Англии с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до полуфинала ЧМ-2018, где уступила хорватам (1:2).

Ранее в СМИ появилась информация, что по новому контракту английский специалист будет зарабатывать 3,3 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер Футбольной Ассоциации Англии

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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