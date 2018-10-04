Московский «Спартак» объяснил увольнение диктора

Автор: Владимир Шевелев 0

Спартак фанаты

«Спартак» выступил с официальным заявлением. Красно-белые уволили из команды диктора Макса Орлова. 

«Сегодня в ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества «Спартака» с Максимом Орловым, работавшим диктором на домашних матчах красно-белых. Многие поклонники нашей команды встретили новость с недовольством.

«Спартак» считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того, у Максима как у профессионального ведущего насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу «Спартака»…

В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом.

Сегодня «Спартаку» предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала». В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба, часто основываясь на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!» – сказано в заявлении «Спартака».

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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