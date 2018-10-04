Златан Ибрагимович: «Думаю, Хабиб победит»

Автор: Владимир Шевелев 0

Златан Ибрагимович

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович обожает смешанные единоборства. Шведский форвард дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

«Думаю, Хабиб победит. Если он тебя ловит, то уже не отпускает. Хабиб заставляет соперников страдать в ринге. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо.

Хабиб – более спокойный парень, но он и более опасный. Я помню Федора Емельяненко, еще одного бойца из России.

Он был такой же по темпераменту: спокойный, холодный. Но когда он выходил в октагон – все менялось», – сказал Ибрагимович.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора пройдет на UFC 229 в Лас-Вегасе.

Фото: Global Look Press

Источник:  Mirror

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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