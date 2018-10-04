Леонарду Жардим: «Мы должны выйти хотя бы в Лигу Европы»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Боруссии» в Лиге чемпионов. Дортмундский клуб разгромил монегасков со счетом 3:0.

«Мы хорошо играли в первой половине. Создавали опасные моменты и хорошо двигали мяч. Несмотря на первый пропущенный мяч, мы продолжали играть, но не преуспели.

Нам предстоит провести два матча с «Брюгге». Мы должны набрать шесть очков в этих матчах. Эти матчи очень важны, мы должны выйти хотя бы в Лигу Европы», – сказал Жардим.

«Монако» потерпел поражения в обоих стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе А.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportskeeda

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