Пауло Дибала утроил свою результативность по сравнению с прошлой ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отметился ярким достижением. Аргентинец оформил хет-трик в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

За весь прошлый розыгрыш ЛЧ аргентинец, для которого сегодняшняя игра стала первой в турнире в текущем сезоне, забил всего один мяч в восьми матчах.

Для Дибалы это первый хет-трик в карьере в Лиге чемпионов. Ранее он оформлял дубль в сезоне-2016/17 в четвертьфинальной игре с «Барселоной» (3:0).

Пауло Дибала стал четвертым аргентинцем, оформившим хет-трик в ЛЧ.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»