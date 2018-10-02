Джефферсон Фарфан пропустит матч с «Шальке»

Автор: Владимир Шевелев 0

Джефферсон Фарфан

Перед матчем в ЛЧ «Локомотив» несет потери. В клубе подтвердили, что нападающий Джефферсон Фарфан пропустит матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шальке».

У 33-летнего форварда диагностировано повреждение боковой связки. Он прошел медосмотр, по результатам которого был скорректирован срок восстановления. Реабилитация займет больше времени, чем ожидалось.

Перуанец не принимал участие в сегодняшней тренировке железнодорожников.

Матч «Локомотив» – «Шальке» пройдет в среду, 3 октября. Начало – в 19.55 по московскому времени.

Фото: Global Look Press  Сергей Дроняев

Источник:  Официальный сайт «Локомотива»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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