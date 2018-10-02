Джефферсон Фарфан пропустит матч с «Шальке»

Перед матчем в ЛЧ «Локомотив» несет потери. В клубе подтвердили, что нападающий Джефферсон Фарфан пропустит матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шальке».

У 33-летнего форварда диагностировано повреждение боковой связки. Он прошел медосмотр, по результатам которого был скорректирован срок восстановления. Реабилитация займет больше времени, чем ожидалось.

Перуанец не принимал участие в сегодняшней тренировке железнодорожников.

Матч «Локомотив» – «Шальке» пройдет в среду, 3 октября. Начало – в 19.55 по московскому времени.

Фото: Global Look Press Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Локомотива»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»