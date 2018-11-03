Игорь Егоров: «Не знаю, идет ли речь об отставке Дмитрия Аленичева»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Дмитрий Аленичев

Начальник «Енисея» Игорь Егоров поделился мнением о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Ранее в клубе сообщили о том, что готовить команду к матчу РПЛ с «Анжи» будет не главный тренер Дмитрий Аленичев, а тренерский штаб молодежки во главе с Александром Алексеевым.

«Я не знаю, идет ли речь об отставке Дмитрия Аленичева. Меня нет в расположении команды. До этого ничего не обсуждалось, для меня эта информация такое же откровение, как и для вас.

О том, что происходит в клубе, я узнаю только от вас», – сказал Егоров.

Ранее сообщалось, что Аленичев не покинет команду как минимум до 5 ноября (день матча 13-го тура РПЛ против «Анжи»).

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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