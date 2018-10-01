Маурисио Почеттино объяснил, почему «Барселона» — не для него

Автор: Владимир Шевелев 0

Маурисио Почеттино

Накануне игры с «Барселоной» в Лиге чемпионов, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал пресс-конференцию. Аргентинский специалист заявил, что никогда не перейдет к «сине-гранатовым».

«В прошлом сезоне мы играли против «Реала», теперь — против «Барселоны». В этом состоит смысл Лиги чемпионов — ты встречаешься с лучшими клубами мира. Это нас очень мотивирует.

Для меня есть и дополнительная мотивация, так как я долго жил в Барселоне, тренировал «Эспаньол». У меня много друзей, которые связаны с «Барселоной», но я никогда не буду тренировать этот клуб — это невозможно.

Хави и Иньеста олицетворяли философию «Барселоны», а у команды были великие тренеры — Гвардиола, Виланова, Райкард. Эти футболисты чувствуют игру, знают, куда надо отдать пас. Других таких сложно найти. Это нормально, что с уходом Хави и Иньесты «Барселона» трансформировалась в другую команду. Вальверде вносит изменения с учетом особенностей этого клуба.

Конечно, я хочу выиграть у «Барселоны». Это важно для нас. Матч против «Интера» получился неудачным, хотя мы контролировали игру. Мы должны проанализировать ошибки и исправить их», — сказал Почеттино.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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