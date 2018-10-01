Лидеры «Лацио» продлили контракты с клубом

«Лацио» продлил контракты с двумя игроками команды. Полузащитник Сергей Милинкович-Савич и форвард Чиро Иммобиле подписали новые соглашения сроком до 30 июня 2023 года.
Итальянский нападающий будет зарабатывать по новому контракту 3,2 миллиона евро в год, Сергей – 3 млн плюс бонусы. Отмечается, что в соглашении серба не прописана сумма отступных.
В минувшем сезоне Иммобиле стал лучшим бомбардиром римлян с 29 голами в 33 матчах серии А.
Сергей Милинкович-Савич забил 12 голов в 35 встречах.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Лацио»