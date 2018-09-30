Футболист «Томи» раскритиковал «безбожного» арбитра

Защитник «Томи» Дмитрий Тихий прокомментировал действия судьи Игоря Низовцева, обслуживавшего игру сибиряков против «Луча» в 14-м туре ФНЛ. Футболист обвинил арбитра в богохульстве.

«То, что делал судья… Понятно, определенная работа ведется. Все началось еще в подтрибунном помещении.

Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!

А тут Низовцев сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!» Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно?

Инспектор, узнав об этом, удивился: «Да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается». Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

Что не устроило конкретно по судейству? Вы смотрели игру? Тогда, думаю, все видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной, а фолы в нашу сторону», — заявил Тихий по окончании встречи.

Матч завершился результативной ничьей (2:2). После 14 туров первенства «Томь» с 30 баллами в активе идет на первом месте в таблице.

Фото: официальный сайт ФНЛ

Источник: Матч ТВ