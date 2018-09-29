Александр Зинченко: «Гвардиола — номер один среди всех тренеров мира»

Автор: Владимир Шевелев 0

Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал комментарии после матча с «Брайтоном» (2:0) в 7-м туре АПЛ. Украинец впервые в сезоне сыграл со стартовых минут в матче чемпионата.

«Было важно взять три очка. У нас было много моментов, но «Брайтон» хорош в защите и обладает качественными игроками впереди.

Гвардиола? Он номер один среди всех тренеров мира и хочет видеть нашу лучшую игру.

Что касается следующего матча, с «Хоффенхаймом» в Лиге чемпионов, то, конечно, этот турнир важен для нас, так что мы надеемся взять три очка», — сказал Зинченко.

Фото: Global Look Press

Источник:  BBC

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гвардиола и Моуриньо

Хосеп Гвардиола: «МЮ» все время побеждал в течение 15-20 лет. Мой главный вызов – изменить это»

«Бетис» ждет решения «Манчестер Сити» по Александру Зинченко

Зинченко

«Манчестер Сити» хочет окончательно избавиться от украинского футболиста в команде

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 