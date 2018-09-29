Дмитрий Аленичев: «Енисей» еще может исправить турнирное положение»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарии после матча с «Уфой» в 9-м туре российской Премьер-лиги. Клуб из Башкортостана одержал победу со счетом 2:1.

«В первом тайме, думаю, была более-менее равная игра, мы сумели забить гол достаточно красивый. Во втором тайме у нас получилось печальное начало, после пятнадцати секунд со свистка умудрились пропустить нелепый гол. После чего игра стала более открытой, но мы поплатились стандартным положением в свои ворота, потому что понимали, что главный козырь «Уфы»– стандарты, у них есть высокорослые футболисты на стандартах, есть игрок из Люксембурга Тилл, который их хорошо подает. В конце второго тайма могли спасти положение, но, к сожалению, нам это не удалось.

Конечно, тяжело говорить о том, что быстро можно наладить взаимопонимание и взаимодействие между футболистами из разных команд. Даже несмотря на то, что девять туров уже сыграно. У нас команда достаточно играющая, самое главное – результат, как бы банально это ни звучало. Впереди ещё много игр. Турнирное положение можно исправить», — сказал 46-летний специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Енисей»