Фрэнк Лэмпард: «Я все еще ребенок как тренер»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча Кубка английской лиги. В нем его «бараны» сыграют против «Манчестер Юнайтед».

40-летний англичанин играл под руководством Жозе Моуринью, возглавляющего сейчас «МЮ», когда тот тренировал «Челси».

«Помню, мне было 25 лет, когда Моуринью появился в «Челси». Это привело к огромному подъему в моей карьере. Возможно, благодаря его личности и той уверенности, которая передалась мне.

Учитывая все это, мне очень интересно сыграть против него в качестве тренера. В футболе бывают невероятные пересечения, которые в дальнейшем нельзя даже представить.

О его достижениях в качестве тренера не нужно напоминать, они войдут в учебники истории. Победы, титулы, успешные команды, которые он формировал и тренировал… В тренерском плане я все еще ребенок, впереди у меня долгий путь.

В личном плане будет приятно сыграть против него, но с футбольной точки зрения нам будет противостоять «МЮ» как клуб, его футболисты и болельщики», – сказал Лэмпард.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»