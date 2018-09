Клуб НХЛ представил новый талисман — волосатого монстра Гритти

24 сентября клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» показал своего нового талисмана по имени Гритти — оранжевого лохматого монстра с рыжей бородой и большими вращающимися глазами. По легенде на сайте команды, его отец был «хулиганом», а сам маскот обожает хот-доги и есть лед прямо из ледового комбайна.

А еще он умудрился в первый же рабочий день несколько раз поскользнуться на льду.

Rough start to the season for Gritty 😂

В отличие от других клубов НХЛ, у «Филадельфии» больше 40 лет не было талисмана — последнего «уволили» ещё в 1976 году. Но внешность Гритти смутила журналистов и пользователей соцсетей. Кто-то увидел в монстре «эволюционировавшего» лидера команды Якуба Ворачека.

Но гораздо большее количество людей увидело в Гритти свой будущий ночной кошмар. «Несколько мыслей по поводу нового маскота команды: «Флайерз» проводили фокус-группы перед решением? И дети серьезно ответили «Нет» на вопрос, будет ли мысль о Гритти мешать им спать по ночам?», — написали в издании Sports Illustrated.

Маскот быстро стал героем фотожаб, посвященных его пугающей внешности. На талисмана отреагировали и игроки «Филадельфии». «В Швеции, где я играл, маскотом был тигр. Не такой безумный», — отметил нападающий Оскар Линдблом.

The Flyers new mascot is absolutely terrifying

Holy shit. This is what nightmares are made of. 😳 It’s like a damn muppet on acid. pic.twitter.com/0rbtCKvAaP

— Riikola Hype Train Conductor (@Swiddy711) September 24, 2018