«Барселона» готова заплатить 60 миллионов евро за хавбека ПСВ

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лозано может сменить клуб в следующем году. Интерес к 23-летнему мексиканцу проявляют многие европейские клубы, в том числе «Барселона».

Голландский клуб оценивает Лозано в 60 миллионов евро и требует именно эту сумму от потенциальных покупателей.

В текущем сезоне хавбек провел за ПСВ 6 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Он также провел весь матч против «Барселоны» (0:4) в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»