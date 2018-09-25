«Барселона» готова заплатить 60 миллионов евро за хавбека ПСВ

Автор: Владимир Шевелев 0

Ирвинг Лосано

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лозано может сменить клуб в следующем году. Интерес к 23-летнему мексиканцу проявляют многие европейские клубы, в том числе «Барселона».

Голландский клуб оценивает Лозано в 60 миллионов евро и требует именно эту сумму от потенциальных покупателей.

В текущем сезоне хавбек провел за ПСВ 6 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Он также провел весь матч против «Барселоны» (0:4) в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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