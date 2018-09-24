Генеральный директор «Милана»: «Мы не можем ждать»

Генеральный директор «Милана» Леонардо прокомментировал текущие результаты команды. Бразилец намекнул на возможное увольнение главного тренера красно-черных Дженнаро Гаттузо.

«Мы должны вернуться к тому состоянию, в котором можем превосходить соперников. Нужно научиться справляться с нагрузкой и уверенно брать три очка в таких играх. Мы работаем над долгосрочным проектом, в который входит и тренер. Но мы не можем ждать. Нам нужно уже в следующих матчах показать, что команда растет», — заявил Леонардо.

Напомним, Гаттузо возглавил «россонери» в ноябре прошлого года. Сейчас миланцы идут на 12-м месте в Серии А, набрав 5 очков за 4 игры в первенстве.

Фото: GLobal Look Press

Источник: A Bola