Генеральный директор «Милана»: «Мы не можем ждать»

Автор: Дмитрий Темников 0

Генеральный директор «Милана» Леонардо прокомментировал текущие результаты команды. Бразилец намекнул на возможное увольнение главного тренера красно-черных Дженнаро Гаттузо.

«Мы должны вернуться к тому состоянию, в котором можем превосходить соперников. Нужно научиться справляться с нагрузкой и уверенно брать три очка в таких играх. Мы работаем над долгосрочным проектом, в который входит и тренер. Но мы не можем ждать. Нам нужно уже в следующих матчах показать, что команда растет», — заявил Леонардо.

Напомним, Гаттузо возглавил «россонери» в ноябре прошлого года. Сейчас миланцы идут на 12-м месте в Серии А, набрав 5 очков за 4 игры в первенстве.

Фото: GLobal Look Press
Источник: A Bola 

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