Премьер-лига. 8-й тур. Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов»

Завершился заключительный матч 8-го тура РПЛ. «Крылья Советов» на своем поле принимали «Краснодар».

Премьер-лига. 8-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КРАСНОДАР — 0:3 (0:0).

Самара. 24 сентября.

Стадион «Самара Арена». 20405 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель (Молло, 77), Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников (Корниленко, 66).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 65), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 75), Куэва (Рамирес, 65), Ари.

Голы: 0:1 — Ари (69), 0:2 — Ари (71), 0:3 — Сулейманов (81).

Предупреждения: Газинский (10), Спаич (24), Рохель (30), Мияйлович (32), Ткачук (36).

9 (7) удары (в створ) 10 (6)

8 фолы 9

3 угловые 8

2 офсайды 1

39 % владения мячом 61

По ходу всего матча преимущества не было ни у одной из команд — атаковали и самарцы, и южане. Тем интересней развивались события в середине второго тайма, когда Ари в течении двух минут забил два гола. Разгромным счет сделал 18-летний полузащитник хозяев Сулейманов, который мощным ударом уложил мяч в ворота Рыжикова. Таким образом, «быки» набрали 16 очков и сдвинули «Ростов» со второго места в таблице

Фото: твиттер «Крыльев Советов»

Источник: еженедельник «Футбол»