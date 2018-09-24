Ян Облак не будет играть за сборную Словении до 2019 года

Автор: Владимир Шевелев 0

Ян Облак

Голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак не будет вызываться в национальную команду в ближайшие шесть месяцев. Это инициатива игрока.

По данным агентства, словенский голкипер провел личную встречу с президентом Федерации футбола Словении Раденко Миятовичем и попросил не вызывать его в расположение сборной страны в ближайшие полгода.

Отмечается, что вратарь испытывает проблемы со здоровьем и планирует серьезно заняться лечением. После возвращения в команду Облак согласился стать капитаном сборной Словении.

Ранее Облак пропустил матчи сборной Словении в Лиге наций с командами Болгарии и Кипра, которые прошли 6 и 9 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник:  AFP

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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