Лорис Кариус: «Рамос не извинился передо мной за удар в финале ЛЧ»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус сейчас выступает на правах аренды за «Бешикташ». Немецкий вратарь рассказал о столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом в минувшем финале Лиги чемпионов.

Рамос ударил Кариуса локтем, немец пропустил два гола по своей ошибке. Позже выяснилось, что у него было сотрясение мозга.

«Только Рамос знал, ударил ли он меня намеренно. Но в итоге он передо мной не извинился.

Тесты подтвердили, что у меня было нарушение зрения. В нормальных условиях я не допускал таких ошибок, поэтому мне трудно объяснить», – сказал Кариус.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»