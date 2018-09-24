Лорис Кариус: «Рамос не извинился передо мной за удар в финале ЛЧ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лорис Кариус

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус сейчас выступает на правах аренды за «Бешикташ». Немецкий вратарь рассказал о столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом в минувшем финале Лиги чемпионов.

Рамос ударил Кариуса локтем, немец пропустил два гола по своей ошибке. Позже выяснилось, что у него было сотрясение мозга.

«Только Рамос знал, ударил ли он меня намеренно. Но в итоге он передо мной не извинился.

Тесты подтвердили, что у меня было нарушение зрения. В нормальных условиях я не допускал таких ошибок, поэтому мне трудно объяснить», – сказал Кариус.

Фото: Global Look Press

Источник:  Bild

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Бешикташ» хочет арендовать Лориса Кариуса

Лорис Кариус

Лорис Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Бешикташ»

Лорис Кариус

«Бешикташ» объявил о переходе Лориса Кариуса через «Твиттер»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 