В женском футболе будет утвержден свой «Золотой мяч»

Самая престижная индивидуальная награда в мировом мужском футболе «Золотой мяч» в скором времени будет также вручаться женщинам. Издание France Football, определяющее лучшего футболиста календарного года, утвердило аналогичную награду для женщин.

Нововведение вступит в силу уже в этом году. 3 декабря в Париже состоится торжественная церемония, на которой спортсмены получат свои награды.

8 октября France Football огласит список из 15 номинантов на женский «Золотой мяч», после чего издание совместно с группой журналистов со всего мира, специализирующихся на женском футболе, определят победителя.

Утверждение новой награды прокомментировал главный редактор France Football Паскаль Ферре: «Женский футбол – преуспевающий вид спорта, заслуживающий такого же уважения, как и мужской. За матчами последнего женского чемпионата мира в 2015 году наблюдали более 760 миллионов телезрителей, и это не случайность.

Я общался с некоторыми футболистками, и они с предвкушением ожидают введения награды. Они очень гордятся тем, что в футбольном мире женщин уважают так же, как мужчин».

Фото: Global Look Press

Источник: AP News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»