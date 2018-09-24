Фанатов «Спартака» полтора часа не выпускали с «ВЭБ Арены» «ради безопасности»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 8 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 23 сентября 2018 г.

Александр Мейтин — директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ. Он объяснил причины того, что болельщиков «Спартака» не выпускали с «ВЭБ Арены» после матча с ЦСКА.

Фанатов красно-белых задержали на трибунах на полтора часа.

– Сейчас собираем всю информацию по этому вопросу. Единый штаб по организации игры принял решение в целях безопасности. Отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.

– Целью было не допустить потасовок?

– Конечно. Все делается в целях обеспечения безопасности людей, чтобы болельщики спокойно добрались домой. Конечно, возникли неудобства, но отношения между фанатами «Спартака» и ЦСКА – не самые лучшие, – сказал Мейтин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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