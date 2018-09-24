Давид Луиз: «Челси» провел невыдающийся матч»

Защитник лондонского «Челси» Давид Луиз прокомментировал игру против «Вест Хэм Юнайтед». Лондонский клуб сыграл против «молотобойцев» со счетом 0:0 и прервал свою победную серию в лиге в нынешнем сезоне.

«Конечно, мы расстроены. Мы провели невыдающийся матч и создали не так много моментов. Мы слишком медленно перемещали мяч, пытаясь создавать свободное пространство, медленно двигались без мяча, и именно поэтому не сумели забить.

Думаю, стратегия у нас отличная. А в воскресенье мы не сыграли на своем высоком уровне, поэтому и не победили. Мы знаем, что многие команды теперь будут играть против нас в таком ключе, глубоко отходя в оборону и стараясь контратаковать, поэтому у нас было мало пространства, но поиск решения зависит от нас», — сказал 31-летний бразилец.

Давид Луиз выступает за «Челси» с 2016 года, и провел 45 игр. Бразилец также выступал за «синих» с 2011 по 2014 годы.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт «Челси»