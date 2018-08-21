Пауло Дибала может перейти в «Баварию» в 2019 году

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком мюнхенской «Баварии» следующим летом. 24-летний аргентинец выступает за «бьянконери» с 2015 года.

Мюнхенцы рассматривают кандидатуру Дибалы в качестве замены Арьену Роббену, срок действия контракта которого истекает в 2019 году. «Ювентус» намерен рассмотреть предложение по переходу Дибалы только в том случае, если сумма трансфера составит не меньше 100 миллионов евро.

Предыдущим клубом Дибалы был «Палермо». В составе «Ювентуса» аргентинец трижды становился чемпионом Италии, а также три раза завоевывал Кубок Италии. В прошлом сезоне Дибала провел в составе «Ювентуса» 33 матча, в которых отметился 22-я забитыми мячами и отдал пять результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild