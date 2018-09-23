Джефферсон Фарфан не полетел в Санкт-Петербург из-за повреждения

Автор: Дмитрий Темников 0

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

В данный момент проходит встреча 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1, первый тайм). В заявке «железнодорожников» на матч не оказалось перуанского нападающего Джефферсона Фарфана.  

«Он получил небольшое повреждение в матче в Турции и с командой в Санкт-Петербург не полетел», – об этом сообщила пресс-служба красно-зеленых.

После 7 туров «Локомотив» набрал 9 очков и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. «Зенит» лидирует в чемпионате с 19 баллами в своем активе.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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