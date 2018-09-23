Джанни Инфантино: «Когда после финала ЧМ пошел дождь, я был рад, как ребенок»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением относительно прошедшего чемпионата мира в России. Глава федерации заявил, что был рад даже дождю во время торжественной церемонии награждения после финала турнира.  

«Мы открыли новую страну, Россию, которую до этого не знали с этой стороны. Оказалось, что это страна, в которой вы можете окунуться в атмосферу футбольного праздника. У нас не было никаких инцидентов и проблем. Я получил огромное удовольствие от этого турнира, включая дождь, который пошел во время церемонии награждения. Я был рад, как ребенок», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира-2018 проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала Франция, в финале победившая Хорватию — 4:2.

Забакланье. 15 июля. Поддержки целого мира мало. Сборная Франции — двукратный чемпион мира

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клаудио Маркизио

«Оренбург» одержал третью победу подряд, Клаудио Маркизио прощается с «Ювентусом», Кевин де Брюйне пропустит три месяца. Главные новости дня

сборная Германии

Игроки сборной Германии на чемпионате мира – 2018 раскололись на два лагеря

Dzyuba

Клаудио Маркизио в «Зените», Дзюба — новый капитан сборной России, Месси не вошел в тройку лучших игроков ФИФА. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 