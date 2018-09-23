Джанни Инфантино: «Когда после финала ЧМ пошел дождь, я был рад, как ребенок»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением относительно прошедшего чемпионата мира в России. Глава федерации заявил, что был рад даже дождю во время торжественной церемонии награждения после финала турнира.

«Мы открыли новую страну, Россию, которую до этого не знали с этой стороны. Оказалось, что это страна, в которой вы можете окунуться в атмосферу футбольного праздника. У нас не было никаких инцидентов и проблем. Я получил огромное удовольствие от этого турнира, включая дождь, который пошел во время церемонии награждения. Я был рад, как ребенок», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира-2018 проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала Франция, в финале победившая Хорватию — 4:2.

Забакланье. 15 июля. Поддержки целого мира мало. Сборная Франции — двукратный чемпион мира

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС