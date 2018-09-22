Илья Ковальчук: «США – великая страна. Как и Россия»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук пообщался на тему отношений между Россией и США. Хоккеист призвал жить в мире жителей этих двух стран.

«Я не вижу никаких проблем. Я могу говорить только о спорте. Не хочу касаться политики. Да, ситуация сейчас непростая. Но, думаю, чемпионат мира по футболу показал, какой является настоящая Россия. Мы очень открытая страна и нация. И желаем всем только хорошего. А все эти санкции… Надеюсь, когда-нибудь их снимут, а президенты смогут договориться. Потому что две таких огромных страны должны действовать сообща. Многие стараются приплести спорт к политике, но я избегаю подобного. США – великая страна. Как и Россия. Просто наслаждайтесь жизнью и будьте счастливы», — заявил 35-летний форвард.

Напомним, этим летом Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес Кингз», подписав 3-летний контракт с клубом. Самым лучшим результатом Ильи в заокеанской лиге считается выход в финал Кубка Стэнли-2011 вместе с «Нью-Джерси Девилз», в котором «дьяволы» проиграли именно «Кингз».

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Фото: Global Look Press

Источник: ESPN