Сестры Аверины посетят завтрашнее дерби. А еще они нанесут символический удар по мячу

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины будут выполнять символический удар по мячу перед встречей ЦСКА и «Спартака». Об этом сообщили сами сестры.  

«Мы болеем за ЦСКА. Мы идем на матч ЦСКА – «Спартак» и будем пинать первый мяч», – заявили спортсменки по ходу прямого эфира в сообществе Олимпийского комитета России во «ВКонтакте».

Дина является 8-кратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы, а Арина дважды становилась победительницей мирового первенства и четырежды — континентального.

Напомним, московское дерби пройдет завтра на «ВЭБ-Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: группа ОКР «ВКонтакте»

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