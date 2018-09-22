Сестры Аверины посетят завтрашнее дерби. А еще они нанесут символический удар по мячу

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины будут выполнять символический удар по мячу перед встречей ЦСКА и «Спартака». Об этом сообщили сами сестры.

«Мы болеем за ЦСКА. Мы идем на матч ЦСКА – «Спартак» и будем пинать первый мяч», – заявили спортсменки по ходу прямого эфира в сообществе Олимпийского комитета России во «ВКонтакте».

Дина является 8-кратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы, а Арина дважды становилась победительницей мирового первенства и четырежды — континентального.

Напомним, московское дерби пройдет завтра на «ВЭБ-Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: группа ОКР «ВКонтакте»