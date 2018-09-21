Марчелло Липпи: «Роналду удалили, так как у арбитра случились галлюцинации»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи высказался на тему удаления нападающего туринцев Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0). Это первое удаление португальца в Лиге чемпионов.

На 29-й минуте игры арбитр Феликс Брих удалил с поля 33-летнего форварда, посчитав, что португалец ударил защитника «лос чес» Джейсона Мурильо. Брих принял решение показать Роналду красную карточку, посоветовавшись со своим помощником за воротами.

«Роналду получил красную карточку, так как у человека случились галлюцинации. Нельзя ставить под угрозу исход матча и, в первую очередь, турнира таким эпизодом, который может привести к двухматчевой дисквалификации.

УЕФА сейчас должен выйти и заявить: «Джентльмены, мы ошиблись». Отмотать время нельзя, потому что матч уже сыгран, но дисквалификация будет абсурдом. Также мы должны немедленно ввести в Лиге чемпионов систему видеопомощи арбитрам (VAR)», – заявил Липпи.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»