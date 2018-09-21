Станислав Черчесов: «Сразу сказал игрокам сборной России не читать регламента Лиги наций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении национальной команды в Лиге наций. Также он обсудил регламент турнира.

«Я на собрании сразу сказал футболистам: «Не читаем регламента Лиги наций, разобраться в нем сложно». Если будем выигрывать, все в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьезно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.

Плюс через Лигу наций можно завоевать прямую путевку на чемпионат Европы. Нам нужно побеждать как можно чаще, чтобы поправить свое положение в рейтинге ФИФА, хотя мы уже поднялись на 24 строчки вверх по сравнению с июньскими цифрами. А от нашего места там зависит, в какую корзину попадем при жеребьёвке отборочного этапа Евро-2020. Нужно оказаться хотя бы во второй», — сказал Черчесов.

В первом матче Лиги наций сборная России в гостях победила команду Турции (2:1). Следующий матч национальная команда проведет 11 октября со сборной Швеции.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»