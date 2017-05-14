Президент «Наполи»: «Если Сарри захочет возглавить «Баварию» или «Реал», я доставлю его на личном самолете и посещу первую тренировку»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о главном тренере команды Маурицио Сарри. Ранее 58-летний специалист пошутил о желании стать своего рода Алексом Фергюсоном для неаполитанцев.

«У Сарри замечательный контракт, который недавно был пересмотрен. Когда срок соглашения истечет, если Сарри к тому моменту выиграет один-два чемпионских титула, может, Лигу чемпионов, мы можем еще улучшить условия.

Он, может быть, сказал это, потому что я намеревался сделать его «Фергюсоном из Неаполя», и было бы правильно подумать о том, чтобы разбогатеть. Чистая заработная плата, которую получают тренеры и игроки, фактически удваивается для клуба, поскольку мы платим налоги.

Может, Сарри увидел контракт Конте после победы в АПЛ, но Антонио много выигрывал уже до этого в Италии.

Если Сарри хочет в ближайшие четыре года захочет возглавить «Баварию» или «Реал», я доставлю его на личном самолете и посещу его первую тренировку.

Я выбрал Маурицио. Я его уважаю и защищаю. При нем команда играет в киношный футбол. Все бы хотели видеть его у себя, но нужно уважать выбор других людей», – сказал Де Лаурентис.

За 3 тура до конца чемпионата «Наполи» обеспечил себе попадание в тройку призеров Серии А. На данный момент неаполитанцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от идущей второй «Ромы» на 1 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia