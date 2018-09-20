РФС планирует реформировать молодежное первенство

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном реформировании молодежного первенства чемпионата России. РФС планирует создать новую лигу, но пока не определилось, каким будет возрастное ограничение.

«На 25 число на следующей неделе назначено заседание комитета профессионального футбола, куда входят представители всего профессионального футбольного сообщества.

На нем уже будет окончательно сделан вывод, какой возраст будет U-19 , U-20 или U-21. Рабочие моменты на этом заседании и будут решены.

Некоторые ребята открываются чуть позже. Этот возраст от 18 до 20 лет у нас пропадает. Поэтому мы хотим сделать для них лигу, она будет открытой», – сказал Прядкин.

В нынешнем сезоне молодежного первенства принимают участие игроки не старше 1997 года рождения, также допускается участие одного вратаря и трех полевых игроков старше.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»