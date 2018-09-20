Джеймс Милнер: «Из-за нелюбви к «МЮ» отец запрещал мне носить красную одежду»

Автор: Владимир Шевелев 0

Джеймс Милнер

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал про свое детство. В нем его отец запрещал ему носить красные вещи.

– Правда ли, что отец запрещал тебе носить одежду красного цвета в детстве?

– Это правда, да. Очевидно, болельщики «Лидса» не любят «Манчестер Юнайтед», поэтому красный цвет был запрещен. У меня не было красных рубашек или чего-то еще. Впервые я надел красную футболку, возможно, в матче за сборную Англии.

Когда я перешел в «Ливерпуль», папа шутил, что впервые счастлив видеть меня в красном, – сказал Милнер.

Фото: Global Look Press

Источник:  FourFourTwo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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