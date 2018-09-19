Криштиану Роналду впервые получил красную карточку в матче Лиги чемпионов

Автор: Владимир Шевелев 0

Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Юве» играет против «Валенсии».

Для португальца эта красная карточка стала первой за всю карьеру в Лиге чемпионов. Всего на счету Роналду 154 матча в ЛЧ.

Судья Феликс Брих удалил нападающего на 29-й минуте. Это был первый матч Роналду в Лиге чемпионов после перехода из «Реала» в «Ювентус».

Арбитр посчитал, что португалец ударил по лицу защитника хозяев Джейсона Мурильо, и показал нападающему красную карточку. Роналду ушел с поля в слезах.

Фото: Global Look Press

Источник:  Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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