Криштиану Роналду впервые получил красную карточку в матче Лиги чемпионов

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Юве» играет против «Валенсии».

Для португальца эта красная карточка стала первой за всю карьеру в Лиге чемпионов. Всего на счету Роналду 154 матча в ЛЧ.

Судья Феликс Брих удалил нападающего на 29-й минуте. Это был первый матч Роналду в Лиге чемпионов после перехода из «Реала» в «Ювентус».

Арбитр посчитал, что португалец ударил по лицу защитника хозяев Джейсона Мурильо, и показал нападающему красную карточку. Роналду ушел с поля в слезах.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»