Массимо Каррера объяснил, почему Глушаков и Ещенко не полетели в Австрию

Сегодня «Спартак» прибыл в Вену на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида». Вне заявки на матч оказались полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

«Глушаков и Ещенко — это игроки «Спартака», а не приехали они потому, что в Лиге Европы лавка короче. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучшей физической форме», -так отсутствие Глушакова и Ещенко прокомментировал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Напомним, вчера оба игрока лайкнули видео в Instagram-аккаунте Дмитрия Назарова, в котором актер раскритиковал работу Карреры в клубе. По информации некоторых СМИ, после этого футболисты были отстранены от тренировок с командой.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24