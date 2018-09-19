Евгений Кафельников заявляет, что Массимо Карреру хотят «слить»

Олимпийский чемпион-2000 по теннису в одиночном разряде и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил о внутреннем конфликте в московской команде. Он обвинил трех футболистов в попытках «слива» главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке(возглавляет бунт Глушак,Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.Сразу видно кто из чего сделан👊🔴⚪️#ЗаМассимо — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 19, 2018

Позже Кафельников сообщил, после чего он готов лично извиниться перед игроками, которых обвинил в бунте

Обещаю публично извиниться за свой "говноброс" перед теми,кого ранее обвинил в бунте внутри клуба в одном случае; если Глушаков,Комбаров и Самедов скажут что я солгал,и никаких проблем между тренером и игроками нет. Точка — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 19, 2018

Напомним, сегодня красно-белые улетели в Вену на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против местного «Рапида», но с командой не полетели Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Ранее оба игрока поставили лайк к видео актера Дмитрия Назарова в Instgram, где он раскритиковал работу Карреры в клубе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер-аккаунт Евгения Кафельникова