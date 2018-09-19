Евгений Кафельников заявляет, что Массимо Карреру хотят «слить»

Автор: Дмитрий Темников 0

Глушаков Комбаров

Олимпийский чемпион-2000 по теннису в одиночном разряде и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил о внутреннем конфликте в московской команде. Он обвинил трех футболистов в попытках «слива» главного тренера красно-белых Массимо Карреры. 

Позже Кафельников сообщил, после чего он готов лично извиниться перед игроками, которых обвинил в бунте

Напомним, сегодня красно-белые улетели в Вену на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против местного «Рапида», но с командой не полетели Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Ранее оба игрока поставили лайк к видео актера Дмитрия Назарова в Instgram, где он раскритиковал работу Карреры в клубе.

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#fcsm

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Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер-аккаунт Евгения Кафельникова 

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