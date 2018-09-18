Лига чемпионов. 1-й тур. «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» на выезде

«Локомотив» провел первую с 2004 года игру в Лиге чемпионов. Соперником красно-зеленых стал чемпион Турции 2017/18 — «Галатасарай».

Лига чемпионов 2018/19. Групповой этап, 1-й тур

ГАЛАТАСАРАЙ — ЛОКОМОТИВ — 3:0 (1:0)

Стамбул. 18 сентября.

Стадион «Тюрк Телеком».

Судья: Джанлукка Рокки (Италия).

«Галатасарай»: Муслера, Линнес, Азиз, Донк, Нагатомо, Родригес (Инан, 90), Н’Диайе, Фернандо, Беланда (Майкон, 73), Акбаба, Дердийок (Чуквуемека, 82).

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 86), Фернандеш, Фарфан.

Голы: 1:0 — Родригес (9), 2:0 — Дердийок (67), 3:0 — Инан (90, с пенальти).

Предупреждения: Чорлука (23), Н’Диайе (42), Идову (60), Фернандо (72), Денисов (88), Гильерме (90).

Удаление: Н’Диайе (87).

12 (7) удары (в створ) 8 (3)

12 фолы 15

7 угловые 6

1 офсайды 1

48 % владения мячом 52

В начале встречи игроки турецкого клуба полностью прижали «железнодорожников» к своим воротам, и уже на 9-й минуте Родригес открыл счет: полузащитник нанес мощный удар по Гильерме, и мяч от рук голкипера отскочил в нижний угол. После пропущенного гола московская команда перехватила инициативу в игре, но додавить соперника в первом тайме не получилось. Вторая 45-минутка проходила с переменным успехом: то опасные моменты создавал «Локомотив», то Гильерме спасал от второго гола в исполнении футболистов «Галатасарая». Но на 67-й минуте бразилец не сумел парировать мяч после удара Дердийока со штрафного удара, благодаря чему хозяева увеличили преимущество. В конце матча Н’Диайе получил вторую желтую карточку за срыв атаки российского клуба, но команда Семина не воспользовалась численным большинством и не забила голов. Более того, в компенсированное время Инан реализовал пенальти, доведя счет до крупного. Следующий матч группового этапа ЛЧ «Локомотив» проведет 2 октября на домашней «РЖД-Арене» против «Шальке».

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: еженедельник «Футбол»