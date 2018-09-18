Бывший защитник «Ливерпуля» завершил карьеру из-за страшной болезни

Автор: Владимир Шевелев 0

Стивен Дарби

Защитник «Болтона» Стивен Дарби объявил о завершении игровой карьеры. У 29-летнего англичанина диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС, болезнь моторных нейронов, болезнь Лу Герига).

БАС – медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

От этого же заболевания страдает бывший полузащитник «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен. Один из наиболее известных носителей БАС – британский физик Стивен Хокинг.

Стивен Дарби является воспитанником «Ливерпуля», в составе которого дебютировал в АПЛ в сезоне 2009-10. Наиболее известен по игре за «Брэдфорд», где был капитаном.

Фото: Официальный сайт ФК «Болтон»

Источник:  Официальный сайт ФК «Болтон»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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