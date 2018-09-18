Михаил Ефремов: «Я за Карреру, сдаю тренера в последнюю очередь»

Михаил Ефремов — известный артист и болельщик «Спартака». Он прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым.

Накануне они лайкнули ролик актера Дмитрия Назарова, в котором тот в форме стихов раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

«Скандал из-за лайков Глушакова и Ещенко? Захотели и поставили лайк. Я пока поддерживаю Карреру, я в последнюю очередь тренера сдаю», — сказал Ефремов.

Каррера с августа 2016 года — главный тренер «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»