Защитник ЦСКА пропустит матч со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон не полетел с командой в Чехию на матч с «Викторией» Плзень. Также он не примет участия в следующей игре РПЛ.

«У Хердюра ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит», – сказал его представитель Бьянки Гуннлаугссон.

Таким образом, исландец не сыграет в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Магнуссон и форвард Абель Эрнандес, который выбыл на месяц, получили травмы в игре с «Уфой».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»