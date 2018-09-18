Защитник ЦСКА пропустит матч со «Спартаком»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон не полетел с командой в Чехию на матч с «Викторией» Плзень. Также он не примет участия в следующей игре РПЛ.

«У Хердюра ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит», – сказал его представитель Бьянки Гуннлаугссон.

Таким образом, исландец не сыграет в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Магнуссон и форвард Абель Эрнандес, который выбыл на месяц, получили травмы в игре с «Уфой».

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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