Защитник ЦСКА пропустит матч со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон не полетел с командой в Чехию на матч с «Викторией» Плзень. Также он не примет участия в следующей игре РПЛ.
«У Хердюра ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит», – сказал его представитель Бьянки Гуннлаугссон.
Таким образом, исландец не сыграет в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Магнуссон и форвард Абель Эрнандес, который выбыл на месяц, получили травмы в игре с «Уфой».
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»