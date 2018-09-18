Исполнительный директор «Арсенала» ушел в «Милан»

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис покидает свой пост. 54-летний функционер продолжит карьеру в «Милане».

Из «Арсенала» Газидис официально уйдет 31 октября, а вступит в должность в «Милане» с 1 декабря.

Функции Газидиса разделят два человека. Спортивным директором станет Рауль Санльеи, ранее занимавший похожую должность. Управляющим директором станет Винай Винкатешам, ранее руководивший коммерческим отделом.

Ранее сообщалось, что Газидис не перейдет в «Милан», поскольку запросил слишком затратные пункты в контракт, помимо зарплаты в размере 4 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Арсенала»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»