Исполнительный директор «Арсенала» ушел в «Милан»

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис покидает свой пост. 54-летний функционер продолжит карьеру в «Милане».
Из «Арсенала» Газидис официально уйдет 31 октября, а вступит в должность в «Милане» с 1 декабря.
Функции Газидиса разделят два человека. Спортивным директором станет Рауль Санльеи, ранее занимавший похожую должность. Управляющим директором станет Винай Винкатешам, ранее руководивший коммерческим отделом.
Ранее сообщалось, что Газидис не перейдет в «Милан», поскольку запросил слишком затратные пункты в контракт, помимо зарплаты в размере 4 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Арсенала»